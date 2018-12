Geen paniek bij Rijnsburg-trainer Van Leeuwen: 'Er zijn nog 60 punten te verdienen'

RIJNSBURG - Het seizoen voor Rijnsburgse Boys verloopt nog niet zoals de verwacht. Na 14 wedstrijden staat de ploeg van Wilfred van Leeuwen op een teleurstellende tiende plaats. Bovendien werd er al vier wedstrijden op rij niet gewonnen. Zaterdag speelt Rijnsburgse Boys thuis tegen de nummer 7 Koninklijke HFC.

'We zijn wel bezig met een mindere periode ja' , zegt Rijnsburg-speler Roderick Gielisse, 'We praten er onderling veel over, maar het is lastig om de vinger op de zere plek te leggen. Feit is wel dat veel spelers die vorig seizoen goed in vorm waren, nu last hebben van een mindere periode'.

De aanhang van Rijnsburg mort. De resulaten vallen tegen en ook over het vertoonde spel wordt geklaagd. 'Dat ben ik niet met ze eens', zegt trainer Wilfred van Leeuwen, 'Het is niet zo dat we alleen maar slechte wedstrijden spelen. Bijvoorbeeld tegen Scheveningen spelen we een uitstelkende wedstrijd, maar we geven wel twee goals weg terwijl er niks aan de hand was. Ik vind die kritiek dan ook niet tercht, dat gaat me iets te ver.'

Van paniek of crisis bij Rijnsburg is volgens Van Leeuwen absoluut geen sprake. 'Er zijn nog twintig wedstrijden te spelen, dus nog zestig punten te halen. We hebben een brede selectie met genoeg kwaliteit. En als ik kijk naar de trainingsarbeid dan heb ik er vertrouwen in'.



Versterkingen in de winterstop

Tussen de regels door laat Van Leeuwen ook nog weten dat er in de winterstop mogelijk versterking komt. 'In de winterstop zal er misschien ook nog genoeg gebeuren. We moeten dan gewoon weer kijken hoe de selectie eruit ziet in het nieuwe jaar. Maar we zullen er alles aan doen om die zestig punten die er te verdienen zijn, ook daadwerkelijk binnen te halen'.





