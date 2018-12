Nieuwe sprinters voor het eerst te zien tussen Den Haag en Haarlem

DEN HAAG - Reizigers tussen Den Haag en Haarlem zien ze zondag voor het eerst. Dan neemt de NS een serie compleet nieuwe sprinters in de dienstregeling op. De 118 treinen komen uit Baskenland en zorgen voor 20.000 extra zitplaatsen. Toch lossen die maar kort iets op aan de problemen op het overvolle spoor.

Het geel en blauw van de Nederlandse spoorwegen knalt je tegemoet in de stromende regen op een Baskisch industrieterrein. Daar kreeg de meer dan honderd jaar oude treinfabriek Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) de opdracht voor 118 sprinters. 'We hebben niet eerder treinen gemaakt met zulke hoge deuropeningen. Zodat lange Nederlanders er goed in passen', grijnst een directeur van de Baskische fabriek bij de NOS.

In de coupés gaat het langs fiets- en rolstoelplaatsen, oplaadpunten voor telefoons, wifi-netwerk, gescheiden afvalbakjes en oneindig veel Mondriaan op de wanden. Roel Okhuijsen, de 2.03 meter lange NS-directeur Nieuw Materieel, is uitgelaten als hij in de toiletten de plaatjes van grachtenpanden laat zien. In de wc is ruimte voor wel acht passagiers. 'Schitterend. Ook een rolstoel kan hier draaien.'



Investering van 2,5 miljard euro

De komende jaren investeert NS 2,5 miljard euro in nieuwe sprinters en intercity's. Toch zullen die maar betrekkelijk kort de drukte de overvolle treinen verlichten, erkent Okhuijsen.

'Natuurlijk moeten er op langere termijn meer dingen gebeuren. We moeten ook gaan kijken wat we bij de infrastructuur nog meer kunnen, naar uitbreiding van stroomvoorziening, naar meer rails op sommige plekken. Er komt al een nieuw beveiligingssysteem. Daardoor kunnen treinen straks dichter op elkaar rijden.' Treinfabriek CAF is momenteel halverwege de order van de nieuwe sprinters.

