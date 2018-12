Kim Holland: 'Voetballers moeten ook tijdens de winterstop scoren'

DEN HAAG - Dit jaar spelen we met vijf prominenten uit de regio de toto. Bas Muijs, Johan Voskamp, Aletha Leidelmeijer en Randy Wolters zijn allemaal al drie keer geweest. In deze aflevering mag Kim Holland voor de derde keer haar glazen bol erbij pakken. Ze houdt het niet bij uitslagen voorspellen alleen. De pornodiva heeft bijvoorbeeld een tip voor Tom Beugelsdijk nu hij op de reservebank zit.

Hallo Kim, Kerstmis komt in zicht. Krijg jij nu ook meer verzoekjes voor je cursus versieren en verleiden. Mannen willen toch naar iemand kijken als ze het vlees aansnijden op 25 december.

'Nee, niet eens. Toevallig heb ik volgende week wel een afspraak staan met een Haags stel. Ze werken allebei hard en hebben kinderen. Ze willen wat tips voor een spannendere relatie. Die ga ik geven. Ik heb al met de vrouw besproken wat er mogelijk is. Ik heb er zin in.'

'Wel werd ik toevallig gisteren gebeld door een magazine of ik sekstips had voor na het kerstdiner. Het is toch wat anders vrijen met een volgegeten buik. Ik kan er wel eentje verklappen haha. Ik heb gezegd dat je meer kan doen met een tafel dan eraan zitten en eten. Wacht wel even totdat alles in de vaatwasser zit en dat de gasten naar huis zijn.'

'Het is ook handig voor de voetballers in de regio, seksen na het kerstdiner. Het is dan winterstop, maar je moet blijven scoren.'

Soo, dan zijn we nu al bij het hoofdonderwerp gekomen: voetbal. De eerste wedstrijd is die van Katwijk, ze spelen tegen de talenten van Almere City FC. Krijgen de talenten in jouw branche ook de kans om zich te meten aan mensen die het vak al jaren uitvoeren?

'Jazeker. Dat is fijn ook, wat nieuw talent. Ze kunnen enthousiasme creëren. Profs doen gewoon hun dingetje goed en dat is het. Een nieuw talent is verfrissend. Bij de opnames geeft dat een extra kick. Ik weet trouwens niet of dat in de voetballerij ook zo is. Of talenten een extra kick geven.'

'Ik kan me wel voorstellen dat voetballers die al langer meedraaien worden uitgedaagd door talenten. Dat ze zichzelf ook willen bewijzen. Dat is ook een frisse nieuwe uitdaging. Weet je wat. Katwijk verliest van de talenten uit Almere. Die gaan zich bewijzen zaterdag.'

Dan moet Rijnsburgse Boys tegen de Koninklijke HFC. Heb jij iets met het koningshuis?

'Haha, ik ben laatst wel in de Koninklijke Bibliotheek geweest. Voor een tentoonstelling over pornoboekjes.'

'Maar over het koningshuis zelf. Ik denk dat het goed is dat het er is. Máxima vind ik een bijzondere vrouw. Wat dat betreft ben ik koninklijk gezind. Dan is ook prinses Amalia vandaag jarig. Dan maken we er een koninklijk dagje van en laten we HFC winnen van Rijnsburgse Boys.'

De derde wedstrijd is Spakenburg – VVSB. VVSB heeft sinds een maandje een nieuwe man aan het roer staan. Werkt een wisseling van de wacht volgens jou?

'Jazeker. Nieuw vlees werkt altijd goed. Dan wordt het wat pittiger. De nieuwe trainer gaat zich bewijzen zaterdag. Ze winnen bij Spakenburg.'

Dan De Dijk tegen Quick Boys. Wat moet Quick Boys doen om bovenaan te blijven staan in de competitie?

'Nou quick betekent natuurlijk snel. In mijn branche is een quickje ook wel lekker. Quick Boys moet succesvol blijven, snel blijven gaan. Ze winnen dan ook van De Dijk. Een dijk beschermt wel, maar het is niet genoeg tegen Quick Boys.'

'Soms komen jongens trouwens te snel. Dertig procent van de mannen heeft daar last van. Binnen een paar minuten klaarkomen. Als je traint bouw je een beter uithoudingsvermogen op. En seks is een goede training. Dus Quick Boys moet ook veel seksen, dat ze snel blijven, maar niet te snel er zijn.'

Dan hebben we als laatste wedstrijd ADO Den Haag – De Graafschap. Tom Beugelsdijk zit sinds een tijdje reserve en was vorige week ook nog geblesseerd. Heb jij wat warme woorden voor hem?

'Dat is heel vervelend een blessure en reserve zitten. Tom wil natuurlijk lekker spelen. Dus dan moet hij op andere manieren in conditie blijven.'

'Echt lekkere seks is goed voor hem. Als hij nog last heeft van die blessure dan kan zijn vriendin bovenop. Dat is dubbel genieten.'

'Als ADO een extra tandje erbij zet dan winnen ze van De Graafschap. Ook al speelt Tom niet. Het maakt hem ook blij. Winnen voelt altijd fijn.'