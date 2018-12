Zieke bomen worden gekapt in Zoetermeer

ZOETERMEER - In Zoetermeer staan zo'n 600 zieke kastanjebomen en essen. Die bomen hebben de kastanjebloedingsziekte of de essentaksterfte en zijn daardoor gevaarlijk voor de omgeving. De gemeente is daarom begonnen met het kappen van een aantal ernstig zieke bomen. Ze worden de komende jaren vervangen door bomen die meer ziekteresistent zijn.

'De kastanjebloedingsziekte is een bacterie die de sapstromen van de bomen aantast. Daardoor sterft het levende hout af en gaat de boom dus dood. Aan de bloedingsplekken en scheuren zie je dat de boom ziek is', legt Simon van der Burg van Bomenwacht Nederland uit. Bij de essentaksterfte sterven eerst langzaam de takken af en daarna een steeds groter deel van de boom. 'Bij deze boomsoort is minder duidelijk te zien dat een boom ziek is.'

Dit afsterven levert volgens Van der Burg gevaar op voor de omgeving. 'Het dode hout wordt zo breukgevaarlijk. Je kunt dus niet goed voorspellen wanneer een tak afbreekt of de boom omvalt. En als de ziekte ernstiger wordt, moet er sneller actie ondernomen worden. Omdat de takken sneller kunnen afbreken.'



Bomen vervangen

Om dit te voorkomen, worden er meerdere ernstig zieke bomen in Zoetermeer vervangen. Zo zijn er al kastanjebomen weggehaald in de Karel Doornmanlaan. De minder zieke bomen worden niet meteen weggehaald. De gemeente houdt die bomen in de gaten. De nieuwe bomen worden waarschijnlijk in het komende voorjaar geplant.

In de Molenstraat was de gemeente van plan om alle bomen te kappen, maar dat heeft een groep buurtbewoners tegen weten te houden. Na een brief van de gemeente kwamen zij in actie. 'We zijn een handtekeningenactie begonnen en hebben ingesproken bij de gemeenteraad. Daar kwam uit dat er van alles fout was gegaan bij de gemeente. Zo had de gemeente niet genoeg onderzoek gedaan. Daarvoor hebben ze hun excuses aangeboden.' Bewoners vinden dat de bomen het straatbeeld sieren. 'Die essen blijven hier staan. Echt waar. Ze horen gewoon in deze straat.'

Op de Markt hebben ze voor de veiligheid takken weggehaald bij enkele zieke kastanjebomen. Hier zijn de bomen nog niet zo ziek dat ze gekapt moeten worden. In Meerzicht worden resistente essensoort geplant. Daar gaat de gemeente bekijken hoe dat werkt en of ze dan inderdaad niet ziek worden.

LEES OOK: Beroemde boom belandt in top 5 bij wedstrijd