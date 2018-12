Vondst liefdesbrief in Leiden groot nieuws in Japan

LEIDEN - Het is landelijk nieuws in Japan: de ontdekking van een 3 meter lange Japanse liefdesbrief in de Leidse Universiteitsbibliotheek. Het gaat om een brief van een Japanse prostituee aan Phillip von Siebold, de Leidse arts en Japankenner die in 1829 verbannen werd uit de Nederlandse handelsenclave Dejima bij Nagasaki.

Von Siebold is nog altijd de beroemdste Nederlander in Japan en misschien wel populairder dan Nijntje. Hij introduceerde als arts de westerse geneeskunst in Japan en bracht tegelijkertijd veel Japanse objecten naar Nederland. Dat varieerde van kimono’s, muziekinstrumenten, boeken en kaarten tot opgezette dieren. Veel daarvan is nu te zien in het Sieboldmuseum aan het Rapenburg in Leiden. Ook introduceerde hij de hortensia in Nederland.

In Japan trouwde hij met Sonogi, een prostituee die in Dejima de Nederlandse mannen gezelschap hield. ‘Er ontstond een relatie en ze kregen ook een kind samen’, weet Ivo Smits van de Universiteit Leiden. ‘Maar Von Siebold werd beschuldigd van spionage door de Japanners en moest met flinke tegenzin de enclave verlaten.’



Sonogi komt dichterbij

De brief die nu gevonden is, is de eerste brief die Sonogi aan Von Siebold schreef. ‘Heel bijzonder’, zegt Smits. ‘Het is prachtig dat-ie zo lang is en het is natuurlijk heel mooi dat je ‘m kan aanraken. Sonogi komt ineens ontzettend dichtbij.’

