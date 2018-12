Na 32 jaar neemt dirigent afscheid van politiemannenkoor: 'We waren flabbergasted'

Het koor treedt op in Studio Haagsche Bluf. Foto Omroep West

DEN HAAG - Na 32 jaar neemt dirigent Jeroen Bosman afscheid van politiemannenkoor 'Entre Nous' uit Den Haag. Hij doet dat bij het kerstconcert op 19 december in Rijswijk. Maar eerst kwam Bosman met een grote delegatie langs in Studio Haagsche Bluf op Radio West.

Lief en leed delen de mannen van het koor met elkaar. Het zijn gepensioneerde agenten. Naast het zingen kunnen de mannen verhalen over de mooie en minder mooie aspecten van het politievak bij elkaar kwijt. Het koor is opgericht in 1910.

De dirigent is de enige niet oud-politieman. 'Ik moest er in het begin wel aan wennen. Je werkt met allemaal mensen die gewend zijn om in hun eigen wijk de baas te spelen. Dan valt het soms niet mee om daar nog als mannetje boven te staan en te zeggen: Maar nu ben ik de baas.'



Flabbergasted door vertrek

Bosman werd echter snel opgenomen in de groep. De koorleden kunnen nauwelijks geloven dat hij stopt. 'Toen hij het vertelde waren we wel 'flabbergasted', we gaan hem enorm missen', zegt voorzitter Jan-Willem Pasman.

Jeroen Bosman stopt omdat hij te weinig tijd heeft. 'Ik heb nog meer koren en ben vorig jaar meer gaan werken. Het is een nieuwe uitdaging, maar dan moet je ook kiezen om iets niet te doen. Je kan niet blijven stapelen, de weegschaal moet weer in balans raken', vertelt Bosman. 'Maar het was een hele moeilijke beslissing.'

LEES OOK: Ken je het verhaal van de band die naar Amerika ging...?