Verbij pakt eerste medaille voor Nederland bij wereldbeker in Polen

HOOGMADE - Schaatser Kai Verbij heeft bij de wereldbeker in Polen de eerste medaille namens Nederland veroverd. De sprinter uit Hoogmade van team Reggeborgh pakte zilver op de 1000 meter, het laatste onderdeel van de eerste schaatsdag in Tomaszów Mazowiecki.

De nummer vijf eerder op de 500 meter finishte in een tijd van 1.09,92. Alleen de Rus Pavel Koelizjnikov was sneller (1.09,23). De Noor Havard Lorentzen pakte brons met een tijd van 1.10,07. Koelizjnikov won in Polen ook al de eerste 500 meter.

Kjeld Nuis uit Zoeterwoude was de grote afwezige op de 1000 meter in Polen. De olympisch en wereldkampioen op deze afstand moest met zijn ploeg Team Jumbo mee op trainingskamp naar Collalbo. Nuis gaf vorige maand in Japan eerlijk toe dat hij daar een beetje van baalde.

'Ik zou liever mijn hoge positie in het klassement willen verdedigen', bekende hij. Nuis moest in Polen zijn eerste plaats in het wereldbekerklassement afstaan aan Verbij, die bij de vorige wereldbeker in Tomakomai eveneens als tweede eindigde op de kilometer.

Gijs Esders reed in Polen de dertiende tijd (1.11,37).

