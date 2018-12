Actie voor mishandelde agent gestopt: ruim 25.000 euro ingezameld

LEIDEN - De inzamelingsactie voor agent Damien, die tijdens de afgelopen jaarwisseling zwaargewond raakte in Leiden, is vrijdagavond beëindigd. De teller kwam uit op een bedrag van 25.260 duizend euro.

De inzamelingsactie is gestart door een onbekende politiecollega van Damien. De mishandelde agent noemde de actie 'prachtig', maar voelt zich bezwaard om al het geld in ontvangst te nemen. 'Helaas raken er ieder jaar collega's gewond tijdens de dienst, iedere collega is er dan één te veel. Mijn verhaal is in de media terechtgekomen (...) Echter zijn er ook veel te veel verhalen die niet in de media komen. Voor deze collega’s gelden dezelfde en soms ook zwaardere gevolgen,' liet hij op Facebook optekenen.

Daarom gaat een deel van de 25.000 euro naar een sociaal fonds van de politie dat is opgericht om collega's te helpen die om de een of andere reden in financiële nood zijn geraakt. Een ander deel gaat naar Damien en zijn gezin.



Achttien maanden cel geëist

Damien werd afgelopen Oud en Nieuw tijdens zijn werk mishandeld. Verdachte in de zaak is de 19-jarige Ali. H., tegen wie eind vorige maand een celstraf van achttien maanden werd geëist. Damien moest met spoed naar het ziekenhuis, waar hij werd geopereerd aan een complexe beenbreuk. Daarna moest hij nog veel vaker onder het mes.

Een paar dagen geleden las Damien nog een emotionele verklaring voor in de rechtbank. In de verklaring beschrijft hij wat er na oud en nieuw met hem en zijn gezin is gebeurd en hoe erg hij lijdt onder de mishandeling van toen.