Zware windstoten verwacht langs Zuid-Hollandse kust

Wandelaars lopen tegen de wind in op het strand. (Foto archief)

REGIO - Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten langs de Zuid-Hollandse kust zaterdagavond. De wind kan snelheden bereiken tot rond de 90 kilometer per uur.

Op dit moment is het al onstuimig in de regio. In het begin van de avond trekt de wind nog verder aan tot stormachtig. De waarschuwing van het weerinstituut geldt van 19.00 uur tot middernacht.

Naast de wind trekt er vanmiddag een gebied met buien vanuit het zuidwesten onze regio in. Daarbij kan plaatselijk ook hagel en onweer voorkomen.

Lees hier het uitgebreide weerbericht.