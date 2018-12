19-jarige uit Bergambacht opgepakt rond Project X in Brabantse Katwijk

BERGAMBACHT - Een 19-jarige man uit Bergambacht is vrijdag door de politie gearresteerd vanwege opruiing. De man wordt verdacht van het opruiien van mensen om vrijdagavond naar het Brabantse Katwijk te komen voor het gevreesde Project X.

De man uit Bergambacht werd uiteindelijk in Rotterdam opgepakt na rechercheonderzoek. Ook een 20-jarige man uit Someren is aangehouden. Beiden zitten nog vast. Volgens Omroep Brabant heeft de politie ook ter plaatse meerdere mensen opgepakt, onder andere voor het negeren van aanwijzingen van de politie en het beledigen van een agent.

Twintig andere jongeren, voornamelijk mannen tussen de 18 en 20 jaar oud, kregen op vrijdag bezoek van de politie omdat zij anderen leken aan te sporen om naar Katwijk te gaan. De politie heeft hen duidelijk gemaakt dat zij moeten stoppen met het aansporen van anderen, omdat zij anders alsnog zouden worden aangehouden.



Rellen en vernielingen in Haren

De autoriteiten vreesden dat het op Facebook aangekondige 'Project X-feest' in Brabant uit de hand zou lopen net zoals in het Groningse Haren in 2012. Op die Project X-oproep kwamen duizenden mensen af en het ontaarde toen in rellen en vernielingen. De politie was daarom massaal in het dorp aanwezig, maar het bleef rustig.