Gewapende overval op pakketbezorger op Scheveningen

DEN HAAG - Aan de Kolenwagenslag op Scheveningen is een pakketbezorger onder bedreiging van een wapen overvallen. De politie is op zoek naar de twee daders.

De verdachten hebben volgens de politie een donkere huidskleur en zijn ervandoor gegaan in een donkerblauwe auto. Wat de twee hebben buitgemaakt, is nog niet bekend. De politie gaat in de straat van deur tot deur vanwege het onderzoek.