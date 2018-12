Kersverse automobilist binnen één dag rijbewijs kwijt: 'Zo dom als een ezel'

WESTLAND - Je rijbewijs halen: 'Zo trots als een pauw, zo dom als een ezel', twittert de politie Westland minachtend over een automobilist. De Westlander mocht binnen een dag na het halen van het felbegeerde roze papiertje dit weer inleveren.

De man werd in de nacht van vrijdag op zatedag aangehouden voor het rijden onder invloed. Hij blies drie keer de toegestane hoeveelheid. Tekst loopt door na Tweet.



Vernielingen in Naaldwijk

De Westlandse politie had een drukke nacht. Een ander persoon op een brommer had vier keer meer op dan is toegestaan. Een derde persoon weigerde een ademtest en 'krijgt hierdoor de hoogst mogelijke boete', schrijft de politie op Facebook.

Het cameratoezicht had nog twee jongeren gezien die zich verdacht gedroegen bij busstation Verdilaan in Naaldwijk. Daarna vernielden zij een fiets in het centrum. De twee zijn aangehouden voor vernieling/diefstal en zitten vast. Ze hadden een fiets bij zich waarvan de herkomst wordt achterhaald.