Zegereeks FC Lisse komt ten einde tegen ASWH

LISSE - Na drie overwinningen op rij is er een einde gekomen aan de zegereeks van FC Lisse. De ploeg van trainer Robbert de Ruiter speelde zaterdagmiddag voor eigen publiek met 2-2 gelijk tegen ASWH. De goals werden eerlijk verdeeld over beide helften.

Rowdy van der Puten schoot FC Lisse al vroeg op voorsprong vanaf de penaltystip. Die goal werd vlak voor rust teniet gedaan door Bilal El Amrani. Na een uur spelen nam Lisse de leiding weer over. Oussama Siali schoot een vrije trap van dichtbij binnen.

FC Lisse slaagde er opnieuw niet in de voorsprong te verdedigen, binnen vijf minuten kwam ASWH weer langszij. Ditmaal was het Peter Verhoeve die, net als Van der Putten in de eerste helft, niet faalde vanaf elf meter.

Scoreverloop FC Lisse - ASWH 2-2 (1-1): 1-0 Van der Putten (strafschop), 1-1 El Amrani, 2-1 Siali, 2-2 Verhoeve (strafschop)