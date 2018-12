Katwijk wint met tien man in slotfase van Jong Almere City

REGIO - Katwijk heeft in de slotfase met 1-0 van Jong Almere City gewonnen. Invaller Michiel van Dam zorgde met zijn eerste balcontact in de negentigste minuut voor de winnende treffer. Na een uur spelen kreeg aanvoerder Robbert Susan zijn tweede gele kaart en mocht vertrekken.

Katwijk kon tegen de middenmoter uit Flevoland geen moment imponeren. In de 89ste minuut kwam Van Dam het veld in. Een minuut later schoot hij een afgeslagen vrije trap tegen de touwen.

Het gat met koploper AFC is nu drie punten. De Amsterdammers hebben een wedstrijd minder gespeeld dan de regerend landskampioen omdat ze zondag pas in actie komen tegen FC Lienden. Volgende week speelt Katwijk tegen de lijstaanvoerder en zal sowieso zonder aanvoerder Susan aantreden.

Scoreverloop Katwijk - Jong Almere City: 1-0 (0-0): 1-0 Van Dam

LEES OOK: Rijnsburgse Boys na verlies tegen HFC al vijf wedstrijden zonder overwinning