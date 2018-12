Auto ramt pui bij winkelcentrum Leiden

De ingang van de flat is afgezet | Foto: Regio 15

LEIDEN - Bij Winkelcentrum Stevensbloem in Leiden is een automobilist tegen de pui van een flat gereden. Daarbij zijn geen gewonden gevallen.

De auto stond op een invalideplek voor de ingang van een flat geparkeerd. Toen de bestuurder weg wilde rijden, reed hij niet achteruit, maar per ongeluk hard vooruit en schoot daarbij tegen de pui aan. De pui is aan diggelen.

Daarna is de bestuurder hard achteruit gereden en tegen een andere geparkeerde auto gebotst. De automoblist is in een ambulance nagekeken en hoefde niet naar het ziekenhuis.