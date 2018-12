Politie lost waarschuwingsschoten, verdachten gaan ervandoor

DEN HAAG - De politie heeft bij een poging tot aanhouding op de A12 bij Voorburg twee waarschuwingsschoten gelost. De drie inzittenden negeerden de schoten en gingen er met hoge snelheid vandoor. Uiteindelijk heeft de politie het drietal op de Maanweg aangehouden.

De drie mannen waren in de nacht van vrijdag op zaterdag in een uitgaansgelegenheid in Zoetermeer één van hen gedroeg zich agressief tegen andere gasten. Hij had met een vuurwapen gedreigd en geld uit handen van een medewerkster gestolen. De verdachte ging er met twee andere vandoor in een auto.

Korte tijd later zagen agenten de bewuste auto met hoge snelheid over de A12 racen. Bij de afrit Voorburg werd de auto gestopt en probeerden agenten met een zogenoemde uitpraatprocedure de verdachten uit de auto te krijgen. Bij een uitpraatprocedure benaderen agenten met getrokken wapens de inzittenden van de auto terwijl ze de inzittenden instrueren dat ze de auto rustig te verlaten.



Drietal aangehouden

Hierbij werden twee waarschuwingsschoten gelost. Vervolgens ging de automobilist er met hoge snelheid vandoor. Op de Maanweg bij de Binckhorst werd de auto voor de tweede keer tot stoppen gebracht. Weer werd de uitpraatprocedure toegepast. Nu gaven de drie inzittenden een 32-jarige man uit Leidschendam en twee Hagenaren van 28 en 26-jaar gehoor aan de instructies van de politie en stapten uit. Het drietal is aangehouden. Er werd geen vuurwapen aangetroffen in de auto.