Deelnemers afgelaste Scheveningen Light Walk krijgen geld niet terug

DEN HAAG - De tienduizend deelnemers van de afgelaste Scheveningen Light Walk krijgen hun geld niet terug. 'Ik kan me heel goed voorstellen dat dit zuur is. Maar als we zouden terugbetalen betekent het dat we volgend jaar geen Scheveningen Light Walk meer kunnen organiseren', zegt organisator Truus van Amstel tegen Omroep West. Deelnemers aan de verlichte wandeltocht betaalden tussen de 22,50 en 27,50 euro voor een kaartje.

Alle kosten voor het evenement zouden namelijk al zijn gemaakt. 'We zeggen dit ook niet af voor ons plezier. De podiumbouwers stonden al klaar, alle technische kosten zijn al gemaakt. We hebben veel professionele acts, waarbij in het contract staat dat we hen volledig moeten betalen als we op de dag zelf afzeggen. Alle goodie bags zijn al vijf maanden geleden besteld en gemaakt.' Volgens haar hebben alle deelnemers tijdens het aanmeldproces met de algemene voorwaarden ingestemd, waarin staat dat ze hun geld niet terug krijgen in situaties van overmacht.

De organisatie hoopte nog dat het evenement in aangepaste vorm alsnog door zou kunnen gaan. 'Zo hadden we al containers neergezet in plaats van tenten. We hebben keihard gewerkt om het toch door te laten gaan. Dat had bij windkracht 6 of 7 nog gekund. Maar met verwachte windstoten van windkracht 9 is het niet te doen. Dat is jammer voor iedereen. Voor de deelnemers, voor alle acts en voor ons.'



Maandag praten over de toekomst

De organisatie heeft dit weekend nog de handen vol om het afgelaste evenement logistiek af te handelen. Maandag komt de organisatie bij elkaar om het te hebben over de toekomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt mogelijk ook besproken of er een tegemoetkoming komt voor de tienduizend deelnemers van dit jaar. 'Op dit moment hebben we daar nog niet de tijd voor', zegt Van Amstel.

Het is voor de organisatie het tweede evenement in korte tijd die door weersomstandigheden moest worden afgeblazen. Naast de Scheveningen Light Walk werd vorige week de Scheveningen Light Air Show afgelast, waarbij piloten stunts zouden uitvoeren langs de kust. 'Het is voor ons heel teleurstellend. Vooral met de airshow zijn we een jaar mee bezig geweest. Maar veiligheid staat boven alles.'