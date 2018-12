ADO Den Haag en hoofdsponsor Cars Jeans verlengen samenwerking tot 2022

DEN HAAG - ADO Den Haag en hoofdsponsor Cars Jeans gaan langer met elkaar door. De huidige verbinternis, die tot de zomer van 2020 loopt, wordt open gebroken en verlengd tot 2022. Het kledingmerk is sinds de zomer van 2017 verbonden aan ADO Den Haag. ‘Het is een teken van waardering en wederzijds vertrouwen voor de lange termijn’, aldus ADO-directeur Mattijs Manders.

Naast uitingen op het shirt van ADO Den Haag is Cars Jeans ook naamgever van het stadion. ‘In de eerste anderhalf jaar is duidelijk geworden dat ADO Den Haag en Cars Jeans zichzelf met elkaar kunnen identificeren en dat de bedrijven uitstekend in elkaars visie passen. Dat wordt maar weer eens onderstreept door deze verlenging, terwijl het contract nog niet eens afliep’, aldus de Haagse directeur.

Cars Jeans-directeur Cees van Bueren roemt het karakter van de Haagse club. ‘We hebben een goed gevoel bij de mentaliteit van ADO Den Haag. Het is gewoon een gezellige club, waar prestaties uiteraard wel het belangrijkst zijn. De belangrijkste reden voor ons om met ADO Den Haag samen te werken is dat we onder het huidige management een goed gevoel hebben bij de toekomst van ADO Den Haag’, aldus Van Bueren.



Nieuwe rugsponsor

Van Bueren denkt al verder dan 2022. Hij ziet het wel zitten als het contract met nog eens vijf jaar verlengd wordt tot 2027. 'We moeten na 2022 niet één jaartje er aanplakken. Dan moeten we gewoon voor de tien jaar sponsorschap gaan.'

Manders zei ook dat 'bedrijven zich thuisvoelen bij ADO'. Daarnaast maakte de algemeen directeur bekend dat hij een nieuwe rugsponsor heeft gevonden. ‘Die sponsor maken we waarschijnlijk voor oud en nieuw bekend’, liet hij weten.