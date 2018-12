Deel dit artikel:













Twee demonstraties, twee andere werelden in Den Haag Demonstratie gele hesjes Plein | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Den Haag was zaterdag getuige van twee compleet verschillende demonstraties. De zogenoemde 'gele hesjes' hadden zich met tientallen mensen op het Plein verzameld. Tegelijkertijd hielden duizenden mensen de 'Mars voor het Leven', op en rond het Malieveld. De demonstraties verschilden in doel en sfeer. Alleen de kou was de gemene deler.

Op het Malieveld stonden zaterdagmiddag duizenden mensen. Na enkele toespraken en gezang liepen de demonstranten - die tegen abortus en euthanasie zijn - een tocht door het centrum van Den Haag. De demonstranten lopen langs het Centraal Station, het Gerechtshof en de kantoren van Unicef van Save the Children. Iets verderop bij het Plein mochten van de Haagse burgemeester Krikke zaterdag maximaal 100 mensen demonstreren. Er zijn tientallen gele hesjes aanwezig. 'De één na de ander houdt een toespraak', meldt Omroep West-verslaggever Marielle Bakker. 'De één protesteert tegen fake nieuws van de NOS. De ander gaat tekeer tegen Rutte. Het gaat alle kanten op.' Binnenhof





Toch moest de politie bij de toegang naar het Binnenhof in actie komen. Enkele demonstranten die meededen met de demonstratie van de gele hesjes deden een poging om het Binnenhof te betreden, maar zij werden tegengehouden door de politie. LEES OOK: Politie sluit Binnenhof af voor protest 'gele hesjes'; drie aanhoudingen