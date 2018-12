Deel dit artikel:













Opstelling ADO Den Haag: El Khayati terug in de basis tegen De Graafschap Nasser El Khayati. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Nasser El Khayati keert in de wedstrijd tegen De Graafschap terug in de basis bij ADO Den Haag. De topscorer van de Haagse ploeg moest vorige week de wedstrijd tegen Ajax aan zich voorbij laten gaan vanwege een lichte blessure. Erik Falkenburg begint in de spits tegen de Doetinchemmers.

Tegen de Amsterdammers startte ADO met vijf centrale verdedigers. Maar hier stapt trainer Fons Groenendijk tegen De Graafschap weer vanaf. Tegen de Achterhoekers speelt ADO met twee centrale verdedigers: Nick Kuipers en Wilfried Kanon. Elson Hooi staat ook weer in de basiself. De snelle vleugelflitser moest de vorige twee wedstrijden door een blessure aan zich voorbij laten gaan. Maar hij vormt samen met Sheraldo Becker en Falkenburg zaterdagavond de voorhoede van ADO.





