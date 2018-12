Deel dit artikel:













Erik Assink na onnodig gelijkspel: 'We hebben hier nadrukkelijk voor gewaarschuwd' Quick Boys-trainer Erik Assink. (Foto: Orange Pictures)

KATWIJK - Quick Boys liet zaterdag in de strijd om de titel in de derde divisie twee dure punten liggen. Bij laagvlieger De Dijk werd met 2-2 gelijkgespeeld. En dat resultaat kwam voor trainer Erik Assink niet eens als een verrassing. 'We hebben hier nadrukkelijk voor gewaarschuwd, je weet dat zoiets altijd op de loer ligt', baalt hij.

Door de zege van Noordwijk bij ONS Sneek (1-2), staat Quick Boys nu twee punten achter de concurrent. 'Dit kunnen wij onszelf aanrekenen, het is volkomen onnodig. Hier moet je alert op zijn. Zij gaven 110 procent en wij dachten dat na de 0-1 en 0-2 de klus geklaard was.' Een dure les voor Quick Boys. 'Het is zo jammer, een les kun je ook leren als het je verteld wordt. Waarom moet je het ondervinden?'