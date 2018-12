Deel dit artikel:













Lichaam vermiste kitesurfer (54) gevonden bij Zuidelijk Havenhoofd Zoekactie naar vermiste kitesurfer Zuidelijk Havenhoofd | Foto: Regio15

DEN HAAG - Het lichaam van de vermiste kitesurfer is zondagochtend bij de betonnen blokken bij het Zuiderstrand gevonden. Het gaat om een 54-jarige man. De kitesurfer was sinds zaterdag 17.15 uur vermist. De zee werd zaterdagavond te onstuimig om verder te zoeken. Een brandweerman had zondagochtend het stoffelijk overschot zien liggen.

Het lichaam lag tussen betonnen blokken die dienen als golfbrekers bij het Zuiderstrand. Het lichaam is met een hoogwerker tussen de betonblokken vandaan gehaald. Hulpdiensten zochten zaterdag de hele avond met man en macht naar de surfer. De kite van de man was gevonden tussen de rotsblokken van het zuidelijk havenhoofd.

Kitesurfen met zijn dochter De man was eerder op de dag gaan kitesurfen met zijn dochter. Zij ging eerder naar huis, maar nadat haar vader niet terugkwam werd er alarm geslagen. In eerste instantie werd er op het land gezocht naar de surfer, toen werden onder meer zijn kleding en fiets aangetroffen. Later werd zijn kite gevonden, maar omdat de zee te onstuimig was kon er niet tussen de rotsblokken worden gezocht. De KNRM was zaterdag met drie reddingsboten voor de kust aan het zoeken. Het ging om de reddingsboten uit Ter Heijde, Scheveningen en Katwijk. Ze werden ondersteund door een politiehelikopter en een helikopter van de kustwacht.