Rijnsburgse Boys-coach Wilfred van Leeuwen: 'Pech dat die goal niet valt'

RIJNSBURG - Rijnsburgse Boys zit in de tweede divisie in de hoek waar de klappen vallen. Koninklijke HFC was zaterdag in Rijnsburg met 1-0 te sterk en dus won het team van trainer Wilfred van Leeuwen opnieuw niet. De thuisploeg speelde een uur lang met een man minder.

Een rode kaart - voor Masies Artien na het neerhalen van een doorgebroken speler - die nooit was gegeven als de scheidsrechter even daarvoor wel had opgetreden aan de andere kant van het veld. 'Volgens mij werd Franks (Tervoert, red.) ruggenwervel in tienen gelopen. Daar fluit de scheidsrechter dan niet voor.'

Extra pijnlijk was dat na de rode kaart voor Artien de bezoekers uit de toegekende vrije trap direct toesloegen. Toch geloofde Van Leeuwen nog in een resultaat met tien man. 'We hadden een plannetje gemaakt, dat werd ook goed uitgevoerd, maar het was niet altijd even zuiver. De intentie was er wel om in ieder geval één goal te maken. Pech dat die goal niet valt.'