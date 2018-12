LIVEBLOG: Pakt ADO Den Haag tegen De Graafschap de broodnodige punten?

Deel dit artikel:













ADO Den Haag-speler Lex Immers | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - Wil ADO Den Haag niet in de problemen komen, dan moeten de mannen van Fons Groenendijk zaterdagavond winnen van De Graafschap. De residentieclub neemt dan afstand van de degradatieplaatsen en nestelt zich stevig in de middenmoot. Bij ADO keren topscorer Nasser El Khayati en snelheidsduivel Elson Hooi terug in het basiselftal. Mis niets van het duel tussen ADO en De Graafschap via dit liveblog of Radio West (89.3fm).