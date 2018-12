Deel dit artikel:













Bloedeloos duel tussen ADO Den Haag en De Graafschap levert geen winnaar op Nick Kuipers werd uitgeroepen tot man of the match | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft in een saai duel met 0-0 gelijkgespeeld tegen De Graafschap. ADO was de betere ploeg in het eigen Cars Jeans Stadion. De overmacht kon de ploeg van Fons Groenendijk niet omzetten in een doelpunt.

ADO Den Haag ging prima van start in de eerste helft en zag een aantal pogingen naast het doel van De Graafschap-keeper Hidde Jurjus gaan. Nasser El Khayati was de gevaarlijkste man aan Haagse kant. De clubtopscorer kreeg na een half uur een grote kans, maar zag Jurjus met zijn hand redding brengen. De grootste kans van het eerste bedrijf was echter voor De Superboeren'. Na een kwartier spelen was Daryl van Mieghem twee ADO-verdedigers te slim af. Hij schoot oog-in-oog met keeper Robert Zwinkels naast.

Goede start na rust van ADO Meteen na rust liet ADO Den Haag zien dat de ploeg voor de winst ging. In de eerste dertig seconden van de tweede helft schoten kregen zowel Elson Hooi als El Khayati een grote kans. Ze troffen beiden geen doel. ADO was het eerste kwartier na rust de betere ploeg, maar De Graafschap was bij vlagen ook gevaarlijk. Leeroy Owusu was dichtbij voor de club uit Doetichem, maar ADO-doelman Zwinkels tikte de inzet van de rechtsback uit de kruising.

Doodgebloed De Graafschap werd halverwege de tweede helft sterker en kreeg een paar aardige kansen. Scherpte ontbrak bij de ploeg uit Gelderland. De wedstrijd bloedde dood en beide ploegen leken tevreden met de brilstand. Scoreverloop ADO Den Haag - De Graafschap (0-0) Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels, Troupee, Nick Kuipers, Kanon (Pinas '57), Meijers; Immers, Bakker, El khayati, Hooi (Necid '57), Falkenburg ('77 Goossens), Becker Opstelling De Graafschap: Jurjus (Etemadi '46), Owusu, Nieuwpoort, Van der Pavert, Tutuarima, Olijve, El Jebli, Bakker, Narsingh (Burgzorg '75), Nijland (Thomassen '82), Van Mieghem Gele kaarten: Troupee (ADO Den Haag), El Jebli, Van der Pavert (De Graafschap)

Rode kaarten: n.v.t.

Scheidrechter: Bax