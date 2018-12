ADO wint weer niet van laagvlieger: ‘We hebben teveel dezelfde spelers’

DEN HAAG - ADO speelde zaterdag met 0-0 gelijk tegen De Graafschap. Volgens Fons Groenendijk heeft hij teveel dezelfde spelers tot zijn beschikking. 'We hebben een grote groep', zei hij na afloop van het duel tegen de ploeg uit Doetinchem. 'Maar te weinig spelers die het verschil kunnen maken.'

Hij noemde het gelijkspel een 'gevoelige tik'. 'We leveren een wedstrijd af waar ik niets mee kan', zei hij vervolgens. 'Excuus naar de fans. Die bleven negentig minuten achter ons staan en wij komen niet tot acceptabel voetbal.'

'We konden ook verliezen', vertelde de Leidenaar. 'De Graafschap kreeg twee hele grote kansen. We zijn niet in staat om het duel naar onze hand te zetten. Dat moet rap beter. Want anders komen we in de problemen. Dit was onacceptabel.'

