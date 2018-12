Deel dit artikel:













ADO-aanvoerder Meijers: 'Duel tegen De Graafschap staat in top drie slechtste wedstrijden' Aaron Meijers. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Aanvoerder Aaron Meijers was duidelijk na afloop van de wedstrijd tegen De Graafschap (0-0). 'Bij FOX zei men dat dit de slechtste eredivisiewedstrijd in jaren was. Hij staat zeker in mijn top drie. Dit voelt als een nederlaag.'

'Een hele slechte wedstrijd', zei hij vervolgens. 'We zijn met zijn allemaal heel erg teleurgesteld. We hebben maar één kansje gehad, vlak na rust. We moesten deze wedstrijd winnen. We zitten in een moeilijke fase.'