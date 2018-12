Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Proef: Jongeren mogen drie dagen in Noordwijk de kroeg in Vera Bouwmeester met burgemeester Jan Rijpstra die de petitie in ontvangst heeft genomen. Foto Liza Janson

NOORDWIJK - Jongeren in Noordwijk mogen tijdens de kerstvakantie drie donderdagen de kroeg in. Sinds 1 november waren jongeren onder de 18 jaar niet meer welkom in horecagelegenheden op de Grent. Een aantal jonge Noordwijkers was daar zo verontwaardigd over dat ze een petitie starten om toch weer te mogen stappen op de Grent. Dit resulteerde in een gesprek met burgemeester Jan Rijpstra waarin de proef van drie stapavonden werd afgesproken.

De 17-jarige Vera Bouwmeester startte de petitie, nadat burgemeester Rijpstra minderjarigen een verbod oplegde om horecagelegenheden binnen te mogen. De petitie van Vera werd ruim 1.300 keer ondertekend. Het besluit om 16- en 17-jarigen te weren, kwam nadat de burgemeester van de politie meldingen kreeg over dronken jongeren in het uitgaansleven. Tijdens het gesprek tussen de burgemeester en een groep jongeren op het stadhuis is nagedacht over oplossingen voor alcoholmisbruik en leeftijdscontrole. Het gebruik van gekleurde glazen, bandjes en blazen bij binnenkomst waren ideeën die zijn aangedragen.

Evaluatie met jongeren De jongeren mogen donderdag 20 en 27 december en 3 januari weer gaan stappen. Daarna worden de drie avonden gezamenlijk geëvalueerd. LEES OOK: 16- en 17-jarigen willen discotheken en kroegen Noordwijk weer in