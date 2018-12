European Championship Bicycle Beachrace: ‘Het was een heftige strijd’

GOUDA - Ruim 650 wielrenners raceten zondag door weer en wind over het strand van Scheveningen tot Katwijk. En dat keer twee heen en weer. De European Championship Bicycle Beachrace werd dit jaar voor de derde en tevens laatste keer in Nederland gehouden.

Coen van Exventure Sports & Events die het event mede-organiseerde sprak van een 'heftige' strijd: 'Er was heel veel wind rechtuit zee. Dat maakt het heel zwaar voor de renners. Je kan je nooit verschuilen achter je voorganger.'

Het onstuimige weer dit weekend zorgde er al voor dat andere events in de soep liepen. Coen: 'Aflasten heeft wel door ons hoofd gespookt'. In plaats daarvan werden er een aantal aanpassingen gedaan. Zo stonden er bijvoorbeeld geen start- en finishpoorten dit jaar.



Lars Boom snelste

De snelste man was Lars Boom. Hij deed 1 uur en 41 minuten over de rit. De snelste vrouw was Pauliena Rooijakkers. En Erik Dekker sleepte de prijs voor snelste man boven de 40 jaar in de wacht.

Aan de race deden wielrenners uit Nederland, België, Frankrijk en Duitsland mee. Volgend jaar reist het kampioenschap door naar een ander Europees land.

LEES OOK: Scheveningen Light Walk afgelast vanwege slecht weer