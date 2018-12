Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vandalen moeten zelf fietsen vissen in Gouda De fietsen worden opgevist | Foto: Wijkagent Gouda Oost

GOUDA - Nee, het is geen nieuwe nationale sport, fietsen vissen. Twee jongens die door de politie in Gouda zaterdagavond waren betrapt toen ze fietsen in het water gooiden, mochten deze zelf opvissen.

Met een touw stonden ze zondagochtend in Gouda de gedumpte fietsen weer op het droge te halen. Of de twee nog andere zaken hebben opgevist, is niet bekend.