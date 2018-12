ADO-speler El Khayati baalt van gelijkspel: 'Focus op Willem II'

DEN HAAG - De wedstrijd tegen De Graafschap zal nog lang nadreunen bij ADO Den Haag-middenvelder Nasser El Khayati. 'Ik baal hiervan', zei hij na afloop van het teleurstellende gelijkspel (0-0) tegen de ploeg uit Doetinchem. 'Deze wedstrijd blijf ik nog wel even herinneren. Alleen we moeten door. Vanaf maandag of dinsdag ligt de focus op Willlem II.'

Er is volgens de clubtopscorer maar één remedie om het slechte optreden van zijn team snel te vergeten. 'Keihard trainen is het enige medicijn', laat hij weten. 'We moeten de wedstrijd tegen De Graafschap goed analyseren en dan snel vergeten. De focus moet op de wedstrijd tegen Willem II liggen.' Komende vrijdag gaat ADO op bezoek bij de Tilburgers.

Net als zijn collega Aaron Meijers en zijn trainer Fons Groenendijk was El Khayati alles behalve tevreden over het spel van ADO. 'Als je weet dat De Graafschap op bezoek komt en je zit net als ons in een mindere fase. Dan weet je dat je drie punten moet pakken. We hebben niet goed gespeeld.'

