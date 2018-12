Basketballers ZZ Leiden winnen in Leeuwarden

LEIDEN - Na drie minuten spelen stond ZZ Leiden al met 2-14 voor in Friesland. Het was de opmaat naar een redelijk makkelijke zege. Uiteindelijk won de ploeg uit de Sleutelstad met 81-95 van Aris Leeuwarden.

ZZ Leiden scoort gemiddeld de meeste punten in de Dutch Basketball League. De Leidenaren scoren gooien 89.30 punten per wedstrijd in het mandje.

De ploeg staat in de nationale competitie wel tweede. ZZ Leiden heeft twee verliespunten meer dan koploper Landstede uit Zwolle.

LEES OOK: ADO-speler El Khayati baalt van gelijkspel: 'Focus op Willem II'