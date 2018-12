Schaatsster Esmee Visser wint de 5000 meter in Polen

DEN HAAG - Esmee Visser heeft bij de wereldbekerwedstrijd in het Poolse Tomaszów Mazowiecki de 5000 meter op haar naam geschreven. Visser, die bij schaatsclub Nut en Vermaak in Leimuiden schaatst, won in een tijd van 7.05,18.

Voor Visser was het de tweede wereldbekerzege in haar loopbaan op het hoogste niveau. De in Leiden geboren sportster zegevierde vorige maand in Obihiro op de 3000 meter.

Voor de vrouwen was het de enige race dit seizoen op de 5000 meter in het wereldbekercircuit. Het eindklassement wordt pas opgemaakt na de wereldbekerfinale in maart in Salt Lake City. De titel gaat dan naar de beste schaatsster in een gecombineerde rangschikking met de 3000 meter.

LEES OOK: Roest en Nuis schaatsen niet bij wereldbekerwedstrijd komend weekend