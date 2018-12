'Accu's elektrische vervoersmiddelen steeds vaker in de fik,' waarschuwt brandweer

DEN HAAG - Accu's van elektrische scooters, fietsen en hoverboards vliegen steeds vaker in de fik, waarschuwt de brandweer Haaglanden. Zondag was het raak in de Adriaan Coenenstraat op Scheveningen. Daar brandde een elektrische scooter volledig af.

Exacte cijfers heeft Veiligheidsregio Haaglanden niet. Maar de afgelopen tijd is het een aantal malen gebeurd dat de accu's van e-bikes, elektrische scooters en hoverboards in brand vlogen.

'Vorige week zondag was het nog raak in Zoetermeer', vertelt brandweerwoordvoerder Wilco van der Hee. In een flat aan het Granietgroen stond op de inpandige galerij op de tiende verdieping een elektrische fiets in brand. 'De accu van de fiets vloog spontaan in brand, de fiets stond niet aan de lader', benadrukt Van der Hee.



Een chemische reactie

'Als je fiets omvalt, kan de accu beschadigd raken, zonder dat je het merkt. Hierdoor kan een chemische reactie ontstaan en die kan dus spontaan een brand veroorzaken', aldus Van Der Hee.

In Kwintsheul ging het in augustus goed mis toen daar de accu van een hoverboard ontplofte. Het vervoermiddel en enkele spullen in de woning zijn daardoor in brand gevlogen. Ook kreeg een jongen stukjes brandend plastic op zijn arm en moest hij vanwege brandwonden worden behandeld in de ambulance en moest mee naar het ziekenhuis.

