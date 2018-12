Deel dit artikel:













Quick blijft winnen in derde divisie, HBS verliest wederom Paul van der Zwaan praat met Pepijn van Zwieten de Blom (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Quick blijft maar winnen in de derde divisie zondag. De 3-1 overwinning op Blauw Geel’38 was de vijfde in de afgelopen zes wedstrijden. HBS ging op bezoek bij sv OSS'20 met 2-0 onderuit.

Na een 2-1 ruststand won Quick uiteindelijk met 3-1 van de gasten uit Veghel. Het enige wat de ploeg van Paul van der Zwaan zichzelf kan aanrekenen is dat de score na rust niet verder werd uitgebreid. HBS ging opnieuw onderuit. De Haagse ploeg kreeg twee doelpunten om de oren in Oss. De Brabanders verdeelden de doelpunten netjes over beide helften. Scoreverloop Quick – Blauw Geel ’38: 1-0 Boshoff, 1-1 onbekend 2-1 Van der Heiden, 3-1 Van Hese Scoreverloop sv OSS 1920 – HBS: 1-0 Pelzer, 2-0 Pijnenburg