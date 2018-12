Deel dit artikel:













Leiderdorper Jorrit Croon trefzeker voor Nederlandse hockeyheren op WK Jorrit Croon viert zijn treffer | Foto: Orange Pictures

LEIDERDORP - De uit Leiderdorp afkomstige Jorrit Croon was met een doelpunt in het met 5-1 gewonnen duel tegen Pakistan belangrijk voor de Nederlandse hockeyheren. De ploeg van de Leiderdorpse bondscoach Max Caldas eindigde op het wereldkampioenschap in India als tweede in de groep.

Duitsland, waar Nederland afgelopen woensdag met 4-1 van verloor, werd eerste in de poule. Nederland speelt dinsdag een tussenronde op het WK. Canada, de nummer elf van de wereldranglijst, is dan de tegenstander. Als Nederland dat duel wint wacht het gevaarlijke India. Nederland startte sterk tegen Pakistan, maar na de openingstreffer van Brinkman uit een fraai opgezette aanval werd het spel van Oranje slordig. De Aziaten dwongen een serie strafcorners af waaruit Umar Bhutta tot scoren kwam (1-1).

HGC'er Seve Van Ass Dankzij Valentin Verga, na goed werk van HGC’er Seve van Ass, ging Nederland alsnog met een voorsprong de rust in. Na de pauze was Oranje verreweg de beste ploeg op het kunstgras. Door doelpunten van Bob de Voogd, Croon en Mink van der Weerden liep Nederland uit naar een ruime zege. De uit Delft afkomstige aanvaller Thijs van Dam liet een prima indruk achter tijdens het duel met Pakistan. In de eerste helft stond het hockeytalent aan de basis van beide Oranje-doelpunten.