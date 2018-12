45 jaar Radar Love, kunstenaars gaan los

DEN HAAG - Het is dit jaar 45 jaar geleden dat de grootste hit van de Haagse Golden Earring werd uitgebracht. Radar Love werd een internationale hit en betekende doorbraak van de band in de Verenigde Staten. Als hommage aan het nummer organiseren beeldend kunstenaars Marcello en Els van de Haagse Rock Gallery een expositie met Radar Love als thema. Voor de expositie heeft het duo elf collega's uitgenodigd om aan de slag te gaan met het nummer. Vandaag werd de expositie geopend door de bassist van de Golden Earing, Rinus Gerritsen.

Radar Love betekent in 1973 de internationale doorbraak van de band. De single bereikt de eerste plaats in Nederland, de top 10 in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, en de dertiende plaats in de Verenigde Staten. Het geldt inmiddels als één van de grootste rockklassiekers uit de muziekgeschiedenis.

Kunstenaars Marcello en Els hebben zelf het complete nummer geïllustreerd. Bij elke zin van Radar Love, dat diep in hun Haagse dna zit, is een tekening gemaakt. Ook kunstenaar Mark Pistoor raakte geïnspireerd door de hit, hij heeft oude LP’s ingevroren en die vervolgens gebroken om daar een portret van zanger Barry Hay van te maken.



Brenda Lee

Judy van Meteren liet zich inspireren door de ontmoeting die Hay in 2017 had met de Amerikaanse zangeres Brenda Lee, die in Radar Love is vereeuwigd in het zinnetje 'Brenda Lee is coming on strong'. Van Meteren: 'Ik maak zogenaamde dripping art en hier zingen Brenda Lee en Hay samen een duet. Dat hebben ze ook daadwerkelijk gedaan tijdens hun ontmoeting.' Dat was voor het tv-programma Ilse's Veranda met Ilse de Lange.

Van Meteren start een YouTube video. 'Kijk, fantastisch om te zien dat zo’n stoere man helemaal uit zijn dak gaat als hij Brenda Lee ontmoet en ze samen Radar Love zingen.'



'Da's mijn basloopje'

'Het was een nummer dat we echt met zijn vieren maakten,' vertelt Rinus Gerritsen 45 jaar later. En om te illustreren hoeveel impact het nog steeds heeft vertelt hij de aanwezigen bij de opening een kleine anecdote: 'ik ga nog wel eens hardlopen in de duinen, en een tijdje terug sta ik me naast mijn auto om te kleden op een parkeerplaats, komen er twee Amerikanen langs.'

'We raken wat aan de praat. Wat doe je dan? Iets in de muziek. Instrument? Bas. Bandje? Ja bandje, Golden Earring. En ze zeggen meteen 'Radar love!' En beginnen mijn basloopje te neuriën. Ik zeg da's mijn basloopje. Nou die mannen helemaal blij verder lopen, en ik stond daar half in mijn onderbroek naast mijn auto.'

De expositie over 45 jaar Radar Love is vanaf maandag te zien in Marcello's Art Factory & Rock Gallery in Den Haag.