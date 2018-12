Deel dit artikel:













Boskoopse Maureen Koster haalt goud bij landenwedstrijd EK veldlopen De Nederlandse vrouwen die meededen aan het EK veldlopen | Foto: Orange Pictures

BOSKOOP - Maureen Koster uit Boskoop heeft samen met Susan Krumins en Jip Vastenburg het landenklassement gewonnen op het EK cross in Tilburg. Krumins werd vierde in het algemeen klassement op het hardloopnummer, Vastenburg vijfde en Koster elfde. Dit was voldoende om tezamen het beste land te zijn op het atletieknummer.

Ook al heeft de landenstrijd minder aanzien dan de individuele titelstrijd, het was toch een knappe prestatie omdat Nederland zijn beste atlete miste. Sifan Hassan, in 2015 nog Europees crosskampioene, ontbrak in Tilburg. In het individuele strijd ging de Europese titel naar de Tukse Yasemin Can. Ze won nipt van de Zwitserse Fabienne Schlumpf. De Noorse Karoline Bjerkeli Grövdah maakte het podium vol.

