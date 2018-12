Delano 'gewoon welkom' als ballenjongen bij ADO Den Haag

DEN HAAG - 'Honderd procent onzin', noemt de persvoorlichter van ADO Den Haag Ronald van der Geer de geruchten dat Delano (12 jaar) geen ballenjongen meer mag zijn bij de Haagse voetbalclub. 'Niemand van de club heeft dat gezegd. Hij is de volgende keer gewoon weer welkom als ballenjongen.'

Delano schopte tijdens de wedstrijd tegen De Graafschap een bal in het vak met de fanatieke ADO-supporters. Die speelden op de tribune vervolgens een tijdje met de bal. Ondertussen werd Delano door iemand van de Haagse club meegenomen en van zijn plek gehaald. Het voorval was het hoogtepunt tijdens een enorm saaie wedstrijd die in 0-0 eindigde.



Als snel nadat Delano was weggehaald door ADO, kwamen er geruchten dat hij geen ballenjongen meer mocht zijn van de club. Supporters maakten nog tijdens de tweede helft een spandoek voor Delano. Daarnaast werd er ook een handtekeningenactie georganiseerd om de ballenjongen zijn erebaantje terug te geven. Achteraf bleek het een storm in een glas water.



