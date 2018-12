Deel dit artikel:













Auto in water; bestuurder komt om het leven De auto kwam in het water terecht. Foto Regio15

PIJNACKER - In Pijnacker is maandagochtend een persoon om het leven gekomen. De automobilist is met zijn auto in het water terecht gekomen. Het voertuig kwam rond 08.45 uur in een sloot terecht aan de Katwijkerlaan. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend.

De auto is uit het water getild en wordt onderzocht. De hulpdiensten waren uitgerukt met onder andere een traumahelikopter en een duikteam. Het slachtoffer overleed ter plekke. Er waren geen andere inzittenden in de auto, meldt de woordvoerder van de brandweer. De Katwijkerlaan is voorlopig voor al het verkeer afgesloten.