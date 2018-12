Explosief in Laak blijkt handgranaat

DEN HAAG - Het explosief dat de politie maandagochtend aantrof in de Eerste Lulofsdwarsstraat, ter hoogte van de Waldorpstraat in Den Haag, blijkt een handgranaat. Dat laat de politie weten.

De politie kreeg in de nacht van zondag op maandag even voor 3.00 uur, een melding dat er schoten zouden zijn gehoord in de straat in het Haagse stadsdeel Laak en dat er een explosief was achtergelaten bij een scooter. Na de melding werd in de Eerste Lulofsdwarsstraat het explosief aangetroffen. De omgeving van de straat werd afgezet. Bij onderzoek zijn ook enkele hulzen gevonden.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de granaat meegenomen, even voor 5.00 uur is de straat weer vrijgegeven. De granaat wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. De scooter is in beslag genomen.



Geen idee wat er gebeurd is

De recherche heeft nog geen idee wat er is gebeurd en wie erbij betrokken waren en doet onderzoek naar beelden van camera's uit de omgeving. Ook wordt maandag nog buurtonderzoek gedaan. In de straat werd geen slachtoffer aangetroffen van de schoten die zouden zijn gehoord.

