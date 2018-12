Scheveningen Light Walk wil deelnemers compenseren met korting of voorrang

DEN HAAG - De Scheveningen Light Walk organisatie heeft maandag een brief gestuurd naar mensen die het verlichte wandelevenement van zaterdag 9 december misliepen. Dat meldt organisator Truus van Amstel. Door de barre weersomstandigheden in de Haagse kustplaats werd het evenement afgelast.

'We laten absoluut van ons horen', zei een resolute Van Amstel tijdens een interview met Bas Muijs in radioprogramma Muijs in de Morgen op Radio West. Dat gebeurde later maandag via een brief waarin staat: 'Wij kunnen het inschrijfgeld helaas niet restitueren. Los van dat feit gaan wij ons zeker beraden hoe wij jullie voor de volgende editie tegemoet kunnen komen.'

In het radio-interview vertelde een aangeslagen Van Amstel ook over de gemaakte kosten die niet meer kunnen worden teruggedraaid. Zo zouden er al 10.000 oliebollen zijn besteld en 1500 liter chocomelk. En deelnemers zouden hun stempelkaarten vers van de pers al in de brievenbus hebben liggen.



Compensatie nog niet bekend

Uiterlijk in januari 2019 wordt bekend wat de compensatie precies inhoudt. Maar er wordt gedacht aan een korting of voorrang bij een bestelling van kaarten voor het volgende evenement in 2019. Van Amstel wees tijdens het interview ook nog op de algemene voorwaarden die deelnemers moesten aanvinken voor ze door konden gaan met de aankoop van de kaarten.

Of de compensatie voldoende zal zijn om de pijn van het gemiste evenement te verlichten moet nog duidelijk worden. Zeker nu het vaststaat dat het inschrijfgeld in ieder geval niet teruggaat in de portemonee van de deelnemers.



Reactie van de Consumentenbond

Joyce Donat van de Consumentenbond zegt: 'Zonder jurist zeg ik dat het lastig wordt je geld terug te krijgen als het in de algemene voorwaarden is opgenomen dat bij slecht weer het evenement wordt afgelast en je je geld niet terug krijgt. In sommige gevallen kan zo’n regel er ten onrechte in staan, maar daar moet een jurist naar kijken. Het lijkt mij dat ze zich hadden moeten verzekeren tegen deze omstandigheden.'

Van Amstel zegt dat ze dat niet hebben gedaan omdat de prijs voor deelnemers dan 2 tot 3 euro duurder zou worden. Wel hebben de deelnemers de algemene voorwaarden moeten aanvinken voor ze door konden gaan met de aankoop van de kaarten. En dus hebben kunnen lezen dat ze geen geld terug konden krijgen. Van Amstel: 'Mensen konden het dus weten.'



'Heel zwaar teleurgesteld'

Van Amstel: 'Wij zijn heel zwaar teleurgesteld. De weersverwachting was dermate dat wij het niet verstandig vonden om de deelnemers te laten starten. Wij konden niet meer garant staan voor hun veiligheid.'

Gelukkig konden teleurgestelde wandelaars wel nog hun goodie bag met onder andere een entreekaartje voor Madurodam ophalen. Daar maakten volgens Van Amstel duizenden mensen gebruik van. En ook de afterparty van de Light Walk ging gewoon door ondanks het slechte weer.

