‘VVSB heeft een winnaar nodig. Ik zou Rijnsburg-speler Goeman benaderen!’

DEN HAAG - Willem van Zuilen adviseert VVSB om in de winterstop een 'winnaar' toe te voegen aan de selectie. De Noordwijkerhouters zijn de hekkensluiter van de tweede divisie en kunnen volgens de verslaggever wel wat vers bloed gebruiken. 'Ik zou Goeman benaderen', zegt Van Zuilen.

Goeman, die onder contract staat bij Rijnsburgse Boys, wil en mag vertrekken bij ‘de Uien’. De middenvelder komt niet in de plannen voor van Rijnsburgse Boys-trainer Wilfred van Leeuwen.

'VVSB heeft een winnaar nodig na de winterstop. Daarom zou ik, als ik VVSB was, hem bellen. Mijn gevoel zegt dat er al contact geweest is', aldus de Omroep West-verslaggever in een nieuwe aflevering van Bankzitters.