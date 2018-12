Rallycoureur op weg naar Africa Eco Race: 'Ik kan niet eens richting aangeven'

DEN HAAG - 'Ik zit te poppelen om dagen achter elkaar het stuur vast te hebben', zegt Aad van Velsen uit Stompwijk verheugd. De 49-jarige coureur doet dit jaar opnieuw mee aan de Africa Eco Race. Op 30 december begint hij met zijn vrachtwagen in het vorstendom Monaco aan de loodzware rally die dwars door de Sahara gaat. Het doel is om op 13 januari heelhuids aan te komen in de Senegalese hoofdstad Dakar.

Van Velsen heeft amper ruimte achter het stuur. Bijna vastgebonden in de cabine moet hij samen met een technicus en navigator de loodzware etappes in de Sahara afleggen. 'Ik kan niet eens richting aangeven', zegt hij over de omstandigheden waarin hij moet sturen. 'Dat doe ik dan ook niet in de woestijn.'

Wat is het doel van Van Velsen en zijn zevenkoppige team dat binnenkort naar Afrika afreist? 'Ik wil revanche voor vorig jaar', zegt hij resoluut. 'Toen werden we achtste door technische problemen. Toen hadden we als vijfde kunnen eindigen.'



Geen pech krijgen

'Je moet ook het geluk hebben dat je geen pech krijgt', vervolgt hij zijn betoog. 'Elk uur heb je een aantal oeps-momenten. Dat het maar net goed gaat. Je weet niet wat je op een dag meemaakt.'

Voor Van Velsen en zijn teamgenoten is er nog een uitdaging. 'De dag doorkomen zonder dat iemand heeft hoeven uitstappen. Dan hebben wij geen kapotte band gehad, geen technische problemen en we hebben geen andere teams hoeven helpen.'



Topconditie

Die samenhorigheid onder teams is belangrijk bij het rallyrijden. 'We kunnen wel met alle teams goed overweg', weet de coureur. 'Dat komt omdat we al een tijdje meegaan. We helpen elkaar.'

Naast een goede auto moet Van Velsen ook fysiek in topconditie zijn. Zo zit hij de laatste tijd veelvuldig in de sportschool. 'Ik moet bijvoorbeeld de kuiten goed trainen. Die heb ik de hele dag nodig. Ik moet de hele dag met de pedalen in de auto spelen. Ik wil zo min mogelijk remmen, zoveel mogelijk gas geven. En de koppeling gebruik ik voor het schakelen. De eerste rally had ik niet getraind en kreeg ik veel kramp in de kuiten.'



Elkaar aankijken

Ook is uithoudingsvermogen enorm belangrijk bij de vrachtwagenrace door het Sahara-zand. 'Je moet goed fit zijn. Het is een duursport. Het is geen rally van een dag, maar van twaalf dagen. We leggen zesduizend kilometer af, waarvan vierduizend in zware omstandigheden in woestijnzand. Het is zwaar voor mens en machine. In de tweede week zie je andere coureurs stuurfouten maken of andere schakelmoment kiezen. Dat komt puur door de concentratie en een minder wordende conditie.'

'Maar het belangrijkste is', zo sluit Van Velsen af. 'Dat we alle zeven elkaar kunnen aankijken als we terug naar huis gaan. Dat we denken: wat is het gaaf wat we hebben gedaan. Hoeveelste we zijn geworden zien we 13 januari bij de finish wel.'

