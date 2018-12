Deel dit artikel:













Moordenaar café 't Koetsiertje eist vrijheid terug Cevdet Yilmaz links met sigaret | Foto: ANP

DELFT - Veroordeelde zesvoudige moordenaar Cevdet Y. eist dat zijn straf wordt kwijtgescholden. Cevdet die in 1983 tot levenslang werd veroordeeld na het doodschieten van zes mensen in het Delftse café 't Koetsiertje, onder wie een 12-jarig meisje wil weer de maatschappij in.

In 2009 werd bekend dat Cevdet ook wel bekend als 'Ted de Turk' af en toe op verlof ging en zelfs een gezin had gesticht. De ophef die dat veroorzaakte zorgde ervoor dat toenmalig minister Hirsch Ballin een einde maakte aan de regeling. Daarop stapte Cevdet naar de rechter en spande een kort geding aan dat hij verloor. In 2014 kwam er toch een verlofregeling en inmiddels vindt hij dat hij recht heeft op onvoorwaardelijke gratie.

Hulp van ministerie van Justitie en Veiligheid De veroordeelde moordenaar vindt dat het ministerie van Justitie en Veiligheid moet meewerken aan een positieve voordracht. Hij wordt hierin bijgestaan door zijn advocaat Romke Wybenga. LEES OOK: Moordenaar 't Koetsiertje Cevdet Yilmaz met toestemming op nachtelijk verlof