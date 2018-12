Het Vredespaleis kleurt blauw op International Human Rights Day

DEN HAAG - Wie maandag langs het Vredespaleis loopt zal verrast opkijken, want het gebouw is sinds deze middag blauw uitgelicht. Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vastgesteld. Vandaag op International Human Rights Day bestaat die verklaring zeventig jaar.

Behalve het Vredespaleis in Den Haag lichten óók het Empire State Building in New York, het Opera House in Sydney en het reuzenrad in London, The London Eye, blauw op.

Blauw is de kleur van de VN. De vlag van de organisatie is blauw, denk ook aan de blauwhelmen. Het is ook de kleur van de hoop.

