Carla van Viegen opnieuw lijsttrekker Partij voor de Dieren Zuid-Holland Carla van Viegen is herkozen als lijsttrekker van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland | Foto: Partij voor de Dieren Zuid-Holland

DEN HAAG - Carla van Viegen staat woensdag 20 maart 2019 bovenaan het stembiljet namens de Partij voor de Dieren. Ze is door de leden van de partij opnieuw gekozen tot lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland. Van Viegen is sinds 2007 fractievoorzitter in Provinciale Staten voor de Partij voor de Dieren. Ook is ze fractievoorzitter in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp.

'Ik ben zeer gemotiveerd om mij voor een vierde termijn in te zetten voor dieren, natuur en milieu', aldus Van Viegen. 'De afgelopen jaren is de Partij voor de Dieren de luis in de pels geweest op het gebied van de verbetering van dierenwelzijn', aldus Van Viegen. 'Daarnaast heeft de partij belangrijke resultaten geboekt op het gebied van de verbetering van natuur en milieu. De Partij voor de Dieren wil de komende vier jaar opnieuw opkomen voor deze belangrijke thema's'. De Provinciale Statenverkiezingen zijn op 20 maart 2019. Voor het eerst doet de Partij voor de Dieren mee in alle twaalf provincies.