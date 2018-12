Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kishna voor de winterstop niet in actie voor ADO: ‘Gaat de goede kant op, maar we nemen geen risico’ Ricardo Kishna maakte zijn debuut voor ADO Den Haag tegen Willem II. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - De kans dat Ricardo Kishna voor de winterstop nog voor ADO Den Haag in actie komt is nihil. Weken geleden werd de stille hoop uitgesproken dat de buitenspeler tegen Willem II of in de laatste wedstrijd tegen Feyenoord wellicht minuten zou gaan maken. Zijn rentree staat nu voor na de winterstop gepland.

‘Ik zou hem ook al graag bij de wedstrijdselectie zien’, erkent Groenendijk. ‘We zijn met een heel traject met hem bezig. Afgelopen week trainde hij op een geweldige manier mee tijdens de kleine partijen, dat had hij nog niet eerder gedaan. Na zo’n trainen moet hij wel weer ‘even’ herstellen. Het is dus nog steeds niet zo dat hij iedere dag dat soort trainingen kan doen.’ Ondanks dat Kishna de groepstrainingen heeft hervat, voert Groenendijk de druk voor een versnelde rentree niet op. ‘We moeten heel voorzichtig zijn en hem rustig brengen. Het gaat de goede kant op, maar we nemen geen risico. Als we dit geforceerd gaan doen en je zegt bijvoorbeeld dat hij nog moet spelen tegen Feyenoord dan werkt dat juist averechts.’

Rentree op trainingskamp in Turkije ADO Den Haag vertrekt op 5 januari voor een week naar het Turkse Belek. Daar speelt de Haagse eredivisionist op dinsdag 8 en vrijdag 11 januari twee oefenwedstrijden. De kans is groot dat Kishna daar zijn rentree maakt. ‘Dan zijn we een paar weken verder. Het zou mooi zijn als hij op het trainingskamp zijn eerste minuten maakt. We moeten het afwachten.’ Mocht de buitenspeler in Turkije zijn eerste minuten van het seizoen maken, dan kan hij goed van pas komen in de eerste weken van 2019. Dan treft ADO in de eerste vijf wedstrijden (VVV, NAC, Heracles, FC Emmen en PEC) allemaal concurrenten.