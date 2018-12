'Mooi dat Peter Messemaker weer is gaan keepen voor zijn vader'

REGIO - Elke week neemt Omroep West het voetbalweekend door met verslaggever Willem van Zuilen. In de 'analyse van Willem' vertelt hij wat hem is opgevallen bij de wedstrijden die hij heeft bezocht en welke zaken er nog meer spelen in het (amateur-)voetbal. Deze week heeft hij het over de schorsing van Robbert Susan en de overwinning van Noordwijk.

Willem, het was een rustig weekendje in amateurvoetballand. Je was zelf bij de wedstrijd Rijnsburgse Boys – Koninklijke HFC. Is die wedstrijd je bevallen?

'Die wedstrijd was niet goed. Het scoreverloop zat ook tegen voor Rijnsburgse Boys. Ze kwamen na een half uur spelen al met tien man te staan door een overtreding van Massies Artien. Hij kreeg een terechte rode kaart. Uit de vrije trap die daar uit voortkwam, viel het doelpunt.'

'Wat mij opviel, was dat er vlak daarvoor iets gebeurde, wat ik in geen enkele samenvatting terugzag. Dat is jammer. Rijnsburgse Boys had een strafschop moeten krijgen na een duw van een speler van HFC.'

'Bij het doelpunt van HFC zag je alle spelers van die club naar de bal rennen, terwijl Rijnsburgse Boys bleef staan. Dat is eigenlijk het verhaal van de wedstrijd in een notendop. In de tweede helft hebben 'de Uien' het nog wel geprobeerd, maar het mocht niet baten.'

Hoe belangrijk wordt de wedstrijd volgende week tegen IJsselmeervogels voor Rijnsburgse Boys?

'Nou, de laatste wedstrijd voor de winterstop is altijd belangrijk, ook al heb je alles gewonnen. Je zit, als je verliest, toch anders onder de kerstboom dan wanneer je wint. Dat zal elke trainer en elke voetballer zeggen.'

'Als ze daar verliezen wordt het wel een heel grijs seizoen. Dan staan ze in de grauwe middenmoot. Het zit ze ook niet mee met blessures en schorsingen. Nu was Bram Ros er weer niet bij tegen HFC. Het wordt sowieso lastig op de Westmaat voor Rijnsburgse Boys.'

HFC is misschien wel de grootste verrassing deze competitie. Zijn er dingen opgevallen aan de ploeg bij jou?

'Ik denk dat de trainer van HFC, Gertjan Tamerus, een goede trainer wordt. Hij heeft op niveau gespeeld en was vorig seizoen nog het verlengstuk van de trainer in het veld. Als aanvallende middenvelder heeft hij er toen nog zeven gescoord.’

'Hij doet het goed als beginnend trainer. Hij heeft een aardig team en in positieve zin viel mij Peet van der Slot op. Die heeft in zijn eerste jaar bijgetekend. Die speelde goed als centrale verdediger.'

Robbert Susan is er niet bij in de topper tegen AFC. Is dat een groot gemis?

'Dat komt door die nieuwe regel. Sinds dit seizoen ben je na twee gele kaarten meteen geschorst voor de volgende wedstrijd. Dus ze missen Susan. Maar…. Katwijk speelt nog steeds met elf.'

'Ik heb Susan nog even gesproken zondag. Hij speelde geen goede wedstrijd tegen Jong Almere City. Hij was dan wel niet in goede doen, maar Susan mis je altijd.'

Wat denk je van de wedstrijd AFC – Katwijk komende zaterdag?

'Het wordt spannend, het wordt interessant. Maar vraag me niet om een voorspelling te doen. Die wedstrijd is niet te voorspellen.'

Quick Boys speelt gelijk tegen De Dijk. Was er sprake van onderschatting bij Quick Boys?

'Ik heb de wedstrijd niet gezien. Het leek er heel lang op dat ze één punt zouden inlopen op Noordwijk.'

'Noordwijk kwam in de slotfase nog langs ONS Sneek. Ze maken een kwartier voor tijd de gelijkmaker en winnen alsnog. Dat hoort bij een kampioen.'

Is dat het geluk van de kampioen?

‘Ik weet niet of dat geluk is. Dat moet je ook afdwingen. Ik heb ze niet zien spelen, dus ik weet niet of ze echt geluk hebben gehad. Maar als je in de slotfase toch nog wint omdat je terugkomt van een achterstand, dan heeft dat denk ik niets met geluk te maken, dan heb je een goede ploeg.'

Dan iets totaal anders: Berry Powel komt bij DVS’33 niet veel aan spelen toe. Zie jij hem ondanks zijn 38 jaar nog bij een andere club spelen?

'Ja, bij Eemdijk was er interesse in zijn diensten. Maar ik begreep dat die het geld niet hebben.'

'Kijk het is duidelijk dat je hem voor de lange termijn niet moet halen. Als je doelpunten nodig hebt en hij geen jonge speler in de weg zit, dan zou ik hem gewoon halen. VVSB kan hem wellicht gebruiken. Een ding, met Powel koop je doelpunten.'

Hebben ze versterkingen nodig bij VVSB?

'Ik zeg het even op de bluf. Maar ik denk dat ze Wesley Goeman daar wel kunnen gebruiken. Dat huwelijk tussen hem en Rijnsburgse Boys is voorbij.'

Wil je verder nog iets kwijt Willem?

'Jazeker. Maar dat gaat over de vierde klasse zaterdag. Daar stond de kraker tussen FC Oegstgeest, die nieuwe fusieclub, en Aarlanderveen op het programma. Bij Oegstgeest keept Peter Messemaker weer. Die heeft een jaar niet gekeept en is dit seizoen weer begonnen. Dat is toch de oud-keeper van clubs als IJsselmeervogels, Quick Boys en Noordwijk.'

'Hij is 37 jaar, maar is weer gaan keepen voor zijn vader. Dat is gebeurd na het overlijden van zijn moeder. Hij wil zijn vader weer een beetje uit het dal halen en weer iets geven om zijn zaterdag in te vullen.'

'Hij kan het ook goed vinden met de trainer van de club. Het is natuurlijk een hartstikke goede keeper. Dus ik vind het mooi dat hij dit zo doet. De mooie dingen uit het leven zijn dit.'

'Ze hebben verloren van Aarlanderveen begreep ik. Maar het is toch zijn oude clubje waar hij begonnen is en in de jeugd heeft gespeeld. Het is gewoon mooi dat hij dit voor zijn vader doet.'



