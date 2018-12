3 jaar cel geëist tegen vermeende portemoneedief oudere dames: 'Het zijn ontzettend laffe feiten'

DEN HAAG - 'Ontzettend laf', zo noemt de officier van justitie de daden van een 58-jarige, dakloze man die terecht staat voor de beroving van negen oudere dames in Den Haag. Het Openbaar Ministerie eist 36 maanden cel voor het afhandig maken portemonnees en handtassen.

De handelswijze was iedere keer hetzelfde: dicht tegen de oudere dames staan om iets uit het schap te pakken. Om daarna het product met een smoes toch weer terug te leggen. Intussen was de portemonee al afhandig gemaakt. Soms ging zelfs een hele tas mee als het slachtoffer die toevallig aan het supermarktkarretje had gehangen.

'Hij ging bewust op pad om te stelen,' stelt de officier van justitie. Die zegt dat de man steeds naar een andere supermarkt ging om te zakkenrollen. Door zijn eigen slordigheid is de man 'op de radar' gekomen. Hij droeg steeds dezelfde polo, en later een shirt met cocktailglaasjes erop. Zo wist de politie hem met behulp van camerabeelden op te sporen.



'Het zijn ontzettend laffe feiten'

'Ontzettend laffe feiten', zo noemde de officier van justitie de vermeende daden van de verdachte maandag in de Haagse rechtbank. De oudste van de dames was 84 jaar. Voor een van de slachtoffers legde het winkelpersoneel geld bij elkaar zodat zij toch haar boodschappen mee naar huis kon nemen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

LEES OOK: Boodschappendieven lopen met volle kar naar buiten